Баннер двух размеров 100*60 и 486*60. Тема-открытие на сайте раздела посвященного скидкам http://www.b4b.by/skidki/. желательно flash.
Нарисовать подложку для брендинга
Здравствуйте! Нужно нарисовать подложку для брендинга, которая будет размещаться в фоне сайта. Рекламируем - средство по борьбе с угревой сыпью и акне - Акнебай http://lefarm.ru/akneby-cream.htm Люди с подобными проектами в портфолио!
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