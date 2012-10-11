Доброе утро, надо сделать два баннера 1. Статичный jpeg на главную страницу сайта, информирующий о начале проведения акции. 2. Боковой баннер для внутренних страниц, состоящий из нескольких jpeg файлов, так же информирующий о ...
Баннер для ИМ женской одежды
Здравствуйте, дизайнеры!
Для интернет магазина женской одежды elislady.ru необходимо разработать баннер для представления коллекции пальто.
Исполнителю будут предоставлены фотографии двух моделей.
Для лучшего определения исполнителя, прошу показать работы, которые покажут, в каком стиле вы видите баннер.
Стоимость работы 400 – 500р.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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