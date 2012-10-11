Баннер для ИМ женской одежды

Алексей, спасибо большое! До этого баннер пробовали сделать 2 других дизайнера. У них не получилось... Заполнил бриф Алексея, обсудили задание по скайпу, через час уже появился интересный вариант. Работа была доведена до конца, все пожелания учтены. Все время был на связи.