Баннер для ИМ женской одежды

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок268 просмотров

Здравствуйте, дизайнеры!

Для интернет магазина женской одежды elislady.ru необходимо разработать баннер для представления коллекции пальто.

Исполнителю будут предоставлены фотографии двух моделей.

Для лучшего определения исполнителя, прошу показать работы, которые покажут, в каком стиле вы видите баннер.

Стоимость работы 400 – 500р.

Спасибо!

13 лет назад
opnov
Юрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
$16
1 день
Алексей, спасибо большое! До этого баннер пробовали сделать 2 других дизайнера. У них не получилось... Заполнил бриф Алексея, обсудили задание по скайпу, через час уже появился интересный вариант. Работа была доведена до конца, все пожелания учтены. Все время был на связи.
Изначально было интересно взяться за задачу, которая оказалась не по зубам другим исполнителям. В итоге получил четкое понимание и описание ожидаемого результата, оперативную обратную связь, быструю оплату. Было приятно работать, надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад

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