Необходимо сделать серию рекламных баннеров по ремонту квартир для сайта www.luxrem.ru. Размеры: 900х90, 800х90, 600х90, 585х90, 468х60, 420х240, 234х60, 135х300, 135х100. Форматы gif и flach.
Создание баннера для собственого сайта!
Необходимо создать баннер на котором будут рекламироваться собственные разделы сайта
формат 240х400 сайт http://infocar.info/
Заявки фрилансеров
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