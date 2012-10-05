Центр доктора Бубновского возьмет на удаленную работу дизайнера с креативным видением. Суть работы заключается в разработке дизайна баннеров,подложек(брендирование) для размещения на интернет-ресурсах, с высокой кликабельностью. Оплата договорная, высокая. Мы находимся в Киеве, Харькове, Донецке

093 583 30 58 Андрей

bubnovsky.com.ua

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