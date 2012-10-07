Дизайн баннера для дисконтных покупок

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Завершен7 заявок160 просмотров

Нужен баннер 800*500 ориентировочно, можно варьировать, но большой

Тематика: дисконтные покупки

Текст: Хочешь сэкономить до 50% на своих покупках?

Кнопки: Да Нет

примеры картинки для бекграунда прикрепил, можно использовать даже ее

13 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sidpk2009
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
В кратчайшие сроки получил несколько вариантов макета из которых и выбрал подходящий. Результатом очень доволен, спасибо Александру.
Оплата вовремя,только справедливые замечания в мою сторону.Заказчиком остался доволен,надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

sidpk2009
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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