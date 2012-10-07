Вообщем надо перерисовать баннеры (в том числе боковые завихрения:)) главной страницы all4nails.ru, хотелось бы что нибудь посерьезнее, но и с женским уклоном:) За всю красоту готов заплатить 3 000 р.
Дизайн баннера для дисконтных покупок
Нужен баннер 800*500 ориентировочно, можно варьировать, но большой
Тематика: дисконтные покупки
Текст: Хочешь сэкономить до 50% на своих покупках?
Кнопки: Да Нет
примеры картинки для бекграунда прикрепил, можно использовать даже ее
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