Необходимо создать флеш-баннер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт16 заявок155 просмотров

Необходимо создать рекламный баннер размером 240*100, будет размещаться на тематических сайтах. Прикрепляю вариант, который мне сделали, как пример того, что не хотелось бы видеть в результате. Смысл и размер баннера остается тот же. Логотип также остается неизменным. Над остальным необходимо поработать, стилистика баннера должна совпадать с основным сайтом: быть строгим лаконичным, но при это привлекать внимание. Необходимые материалы предоставлю дополнительно.

13 лет назад
hrpartner
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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