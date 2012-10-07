Необходимо создать флеш-баннер

Необходимо создать рекламный баннер размером 240*100, будет размещаться на тематических сайтах. Прикрепляю вариант, который мне сделали, как пример того, что не хотелось бы видеть в результате. Смысл и размер баннера остается тот же. Логотип также остается неизменным. Над остальным необходимо поработать, стилистика баннера должна совпадать с основным сайтом: быть строгим лаконичным, но при это привлекать внимание. Необходимые материалы предоставлю дополнительно.