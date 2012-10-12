необходимо создать Landing Page направление- ремонт квартир Интересуют следующие услуги: • Подбор шаблона • Установка на хостинг • Защита от копирования • Установка CMS админки • Помощь в создании УТП • ...
- $250Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуютсяуслуги по доработке сайта – исправление ошибок, оптимизация сайта для ускорения работыНеобходимо оптимизировать изображенияУдалитькод JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницыСжать код JavaScriptСжать код CSSВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется 1) Отрисовка нового дизайна по ТЗ 2) Верстка с учетом адаптивности 3) Интеграция на действующую ЦМС (джумла 1.5.26) 4) Обновление версии ЦМС Интересуют сроки и стоимость.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $500
Необходима оптимизация под поисковые системы Яндекс, Google и продвижение сайта кадрового агентства. Увеличение посещаемости сайта. Сайт www.hrpartner.ruПоисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо создать рекламный баннер размером 240*100, будет размещаться на тематических сайтах. Прикрепляю вариант, который мне сделали, как пример того, что не хотелось бы видеть в результате. Смысл и размер баннера остается тот же. Логотип ...Баннеры16 заявокЗакрыт11 лет назад