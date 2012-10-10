Нужно сделать баннер для главной страницы.

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Завершен11 заявок194 просмотра

Доброго времени.

Необходимо сделать флэш-баннер для сайта.

Скрин баннера прикреплен к проекту. Есть исходник в psd.

Задача: Необходимо чтобы часы работали и с каждой секундой вылетали доллары.

Жду ваших предложений. Предложения оставляете только в проекте, с выбранным исполнителем свяжусь сам.

13 лет назад
iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

FREEART
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$15
1 день
Доволен сотрудничеством с Андреем. Сделал быстро и качественно. Рекомендую! С уважением, Яцко И.
Иван отличный заказчик. Грамотно составил ТЗ, после выполнения работы полностью оплатил заказ. Буду сотрудничать и дальше. Спасибо.

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FREEART
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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