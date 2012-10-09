Необходимо по предоставленному образцу SWF (FLA НЕТУ!!) скопировать баннер, попутно внеся некоторые изменения в текстовую часть. Линк на SWF дам в приват любому кандидату (не хочу, чтоб поисковики индексировали). ...
Для сайта нужен gif-баннер
Добрый день!
Для сайта нужен gif-баннер.
Идея- 4-5 основных изображений, плавно сменяющих друг друга.
Задача простая и времени на решение-2 дня.
Пожалуйста сообщите сроки исполнения и цену!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нам необходимо сделать 2 анимированных баннера 468х60 и 234х60. Банеры должны указывать на наш сайт http://24prepress.ru/, перекликаться с ним по дизайну. располагаться они будут на сайте нашего поставщика и партнера mcofset.ru.Завершен13 лет назад
Требуется создать баннер, который будет подгружать информацию их XML файла. Потребуются так же ресайзы баннера. Вся необходимая информация (в том числе и пример баннера) в ICQ, 429-915-986.Баннеры11 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени. Необходимо сделать флэш-баннер для сайта. Скрин баннера прикреплен к проекту. Есть исходник в psd. Задача: Необходимо чтобы часы работали и с каждой секундой вылетали доллары. ...Завершен13 лет назад
- $100
Flash баннеры игровые, Тематика игры: worldofwarplanes.ru Форматы: 320х240 300x250 Нужно 2-3 варианта. Стремление к высшему CTR! Если есть опыт присылайте примеры ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо создать рекламный баннер размером 240*100, будет размещаться на тематических сайтах. Прикрепляю вариант, который мне сделали, как пример того, что не хотелось бы видеть в результате. Смысл и размер баннера остается тот же. Логотип ...Баннеры16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется опытный аниматор на долгосрочное сотрудничество!Баннеры8 заявокЗакрыт13 лет назад
Друзья! Нужен flash-баннер и что-то полегче, возможно gif, плюс ресайзы. Есть тексты, будут ли изображения - еще уточняю.Баннеры19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Флеш баннер на уровне логотипа фриланс 600x90Баннеры8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
есть заготовки и фото. Нужно сделать 2 несложных баннера. Креативность приветствуется. Баннеры нужно сделать сегодня.Баннеры19 заявокЗакрыт13 лет назад