Нам нужна корректорская правка текстов для новой версии сайта. Тексты можно брать здесь: http://ncorpbank.dev.binn.ru/. Исправления желательно присылать в файлах .doc в режиме видимых изменений. Сроки достаточно сжатые. 7 дней. Сообщите, пожалуйста, возьметесь ли за работу ...