Добрый день! Для сайта нужен gif-баннер. Идея- 4-5 основных изображений, плавно сменяющих друг друга. Задача простая и времени на решение-2 дня. Пожалуйста сообщите сроки исполнения и цену!
Баннеры21 заявка
Закрыт
11 лет назад
Добрый день! Для сайта нужен gif-баннер. Идея- 4-5 основных изображений, плавно сменяющих друг друга. Задача простая и времени на решение-2 дня. Пожалуйста сообщите сроки исполнения и цену!
Нам нужна корректорская правка текстов для новой версии сайта. Тексты можно брать здесь: http://ncorpbank.dev.binn.ru/. Исправления желательно присылать в файлах .doc в режиме видимых изменений. Сроки достаточно сжатые. 7 дней. Сообщите, пожалуйста, возьметесь ли за работу ...