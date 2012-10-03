Требуется корректорская правка текстов для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт7 заявок392 просмотра

Нам нужна корректорская правка текстов для новой версии сайта. Тексты можно брать здесь: http://ncorpbank.dev.binn.ru/. Исправления желательно присылать в файлах .doc в режиме видимых изменений. Сроки достаточно сжатые. 7 дней. Сообщите, пожалуйста, возьметесь ли за работу и сколько она будет стоить.

По договоренности, для некоторых тестов возможен вариант «слабой редактуры».

13 лет назад
marokko
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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