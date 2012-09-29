Мне нужен редактор текстов в MS Word. Ваша задача - удалять ненужные фрагменты текста и вносить небольшие правки. Из этих документов будут сделаны сайты - нужно выкидывать всю информацию, которая сайтам не нужна: оглавления, ...
Сверка текстов между собой
Необходимо внести правку в свёрстанный текст. Один текст в формате pdf, другой в формате word. Изначально была рукопись с текстом, которую сверстали. Потом в эту рукопись внесли существенные изменения (больше 50% текста переписали). Необходимо сверить два текста и внести правку в pdf-файл (около 130 сверстанных полос). Работа кропотливая - надо будет вычитывать текст, что в вёрстке, и параллельно смотреть, совпадает ли он с тем, что в ворде. Где-то переписаны целые абзацы, где-то добавлены термины. Нужно быть внимательным. Срок - неделя. Работа для крупного книжного издательства.
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