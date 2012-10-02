Требуется удалить "мусор" из списка запросов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок258 просмотров

Нужно удалить все лишние запросы из списка ключевиков. Оставить только коммерческие и относящиеся к нужной тематике - оставить все про контактные линзы и жидкости для них, в том числе производители. Сами запросы править не надо, нужно только удалить лишние строки.

Надо сегодня в течение пары-тройки часов! Оплата 200р.

Базовый список запросов от которых отталкиваться - в приложенном файле Ололо.xls

Список для редактирования - линзы.csv

13 лет назад
Martini77
Татьяна 
44 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров