Требуется удалить "мусор" из списка запросов

Нужно удалить все лишние запросы из списка ключевиков. Оставить только коммерческие и относящиеся к нужной тематике - оставить все про контактные линзы и жидкости для них, в том числе производители. Сами запросы править не надо, нужно только удалить лишние строки.

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Базовый список запросов от которых отталкиваться - в приложенном файле Ололо.xls

Список для редактирования - линзы.csv