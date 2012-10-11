Статический баннер

Необходимо сделать 2 статических, горизонтальных баннера размером 524х270 для акционных предложений магазина. Баннера будут размещаться на сайте http://bul-market.com.ua/ , над специальными предложениями.

Суть акционных предложений можно просмотреть на карточках товаров, для которых будут размещаться баннера. На баннерах не нужно размещать стоимость акционных комплектов, а только акцент на преимущество покупки комплектом, а не по отдельности.

Ссылки на карточки акционных предложений:

1. http://bul-market.com.ua/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/Oras-Saga-1966Y.html

2. http://bul-market.com.ua/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-Marmite-Romance-1745-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC.html

По итогу работы так же необходимо предоставление исходного файла с макетом баннера.