На постоянно удаленное сотрудничество ищем флешера/баннерймейкера. Возможна постоянная удаленная работа, либо попроектно. Оплата за каждый баннер (анимация/интеркатив) 1500-3000 рублей в зависимости от сложности. В неделю нужно делать 5-7 баннеров. (20-30 ...
Статический баннер
Необходимо сделать 2 статических, горизонтальных баннера размером 524х270 для акционных предложений магазина. Баннера будут размещаться на сайте http://bul-market.com.ua/ , над специальными предложениями.
Суть акционных предложений можно просмотреть на карточках товаров, для которых будут размещаться баннера. На баннерах не нужно размещать стоимость акционных комплектов, а только акцент на преимущество покупки комплектом, а не по отдельности.
Ссылки на карточки акционных предложений:
1. http://bul-market.com.ua/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/Oras-Saga-1966Y.html
2. http://bul-market.com.ua/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-Marmite-Romance-1745-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC.html
По итогу работы так же необходимо предоставление исходного файла с макетом баннера.
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