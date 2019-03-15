Доработать и отрисовать концепт

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок411 просмотров
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Доброго времени суток!

Необходимо отрисовать логотип.

WayWheelOn - проект для автомобилистов: информация про авто, запчасти, тех. осмотр, СТО, заправки, техническая информация.

Как вариант концепта предлагаю: 

Way - буква W в виде дороги/пути (шрифт не имеет значения)

Wheel - круг в форме колеса (протектор однозначно надо другой, этот схож на велосипедный)

On - значек "Power On"  (перпендикулярный кругу Wheel, продолжение W)

https://c.radikal.ru/c20/1903/ef/05aa99bea2c1t.jpg

5 лет назад
Rigidus
Денис 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$20
3 дня
WMZ
Буду ли я рекомендовать понимающего с полуслова профессионала, с которым легко общаться и предоставляет сверх ожидаемого результата точно в срок? Однозначно буду!
Денис - приятный в общении человек, надёжный и добропорядочный заказчик. Мои наилучшие рекомендации!
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