Логотип для сервиса посуточной аренды

Доброго дня. Нужно нарисовать логотип для нашего будущего проекта под названием basiscrm com. Это CRM система.Система премиум класса. Продающий сайт будет позже, простота креативность приветствуется. Слоган - BasisCRM - основа Вашего успеха Выслушаем предложения дизайнеров.
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Приветствую. Требуется разработать логотип для сервиса rentai.ru , в логотипе собственно будет адрес сайта "rentai.ru" . RENT - это понятно что аренда, а AI - это искусственный интеллект. Суть сервиса в том, что при помощи элементов AI мы подбираем людям самые выгодные варианты жилья, тем самым экономя их время и деньги. Думаю, что лучше будет если текст RENTAI будет заглавными буквами. В логотипе нужно подчеркнуть и раскрыть смысл AI , как один из возможных вариантов исполнения лого я вижу : что буквы AI находятся внутри головы, изображенной в профиль , при чем сами буквы "AI" сделаны из "0" и "1" (или же из маленьких домиков , разных домиков) голова направлена в право , я прикладываю к заданию пример такой головы, на примере от головы вправо идут лучи с цифрами "0" и "1" , можно сделать чтобы подобные лучи шли влево от головы, вместо "01" были маленькие домики (несколько разных иконок) и из этих маленьких домиков складывалось бы "RENT". Также, нужно придумать где расположить ".ru" эта часть не обязательно будет прописными буквами, возможно заглавные буквы будут лучше смотреться, тут на ваше усмотрение. Логотип будет располагаться в хедере и в футере (у них разные фоны) . Я прикладываю к заданию макет главной страницы. Цвета нужно использовать те которые есть на главной странице. Не обязательно делать так как я описал (с головой в профиль и так далее) , я рассматриваю все варианты.
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