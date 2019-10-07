Ищем дизайнера для создания логотипа к домену

Логотипы и ЗнакиЗавершен50 заявок1152 просмотра
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Доброго дня.

Нужно нарисовать логотип для нашего будущего проекта под названием basiscrm com. Это CRM система.Система премиум класса. Продающий сайт будет позже, простота креативность приветствуется.

Слоган - BasisCRM - основа Вашего успеха

Выслушаем предложения дизайнеров.

4 года назад
basiscrm
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
v3n3r0
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$70
7 дней
WMZ
Очень интересные идеи и быстрая работа. Будем работать!
Спасибо за интересный проект. Всё прошло хорошо, сотрудничеством довольна. Рекомендую данного заказчика!