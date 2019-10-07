Ищем дизайнера для создания логотипа к домену

Нужно придумать логотип для компании, которая производит и продает заборы для дачников. Название заборыдлявсех.рф. Также подобрать цвета, которые можно использовать при создании сайта. Логотип должен быть понятным и простым. Возможно в зеленых тонах. Максимальный срок исполнения 5 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня.
Нужно нарисовать логотип для нашего будущего проекта под названием basiscrm com. Это CRM система.Система премиум класса. Продающий сайт будет позже, простота креативность приветствуется.
Слоган - BasisCRM - основа Вашего успеха
Выслушаем предложения дизайнеров.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется адаптировать логотип для английского языка. Нужно подобрать шрифт и написать iFlexЛоготипы и Знаки25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужно нарисовать логотип для сайта.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт5 лет назад
нужен логотип под новый сайт aprice.shop взамен тот который висит на сайте aprice.shop с текущего сайта aprice72.ru он есть в формате CDR (в архиве прицепил в заявку). Необходимо уйти от красного цвета. допускается: черный, зелёный, синий. на логотипе точно должна ...Завершен4 года назад
Отрисовать простой логотип в векторе.Завершен5 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/VasyaOnceanu/portfolio/logotipy-i-znaki-7/coco-2221737/]Пример работы [/url]Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется логотип на основе существующего - сделать его с ровными сторонами, в вектроре, чтобы можно было масштабировать не теряя в качестве. Нужны по два варианта - наименование+слоган внизу и справа от изображения на украинском и ...Завершен5 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Приятно снова обратиться к Вашим услугам. Простая задача, нарисовать логотип для видеоигры, всего 2-3 элемента в рисунке, лицо, нора, возможно рука. Ситуация - Неуклюжий афроамериканец провалился в пещеру, в логотипе это отразить в виде - ...Завершен5 лет назад
- $8
Нарисовать несложный логотип (2-3 варианта) + в стиле логотипа оформить листовку (текст и контакты) Работа для новичка, так как бюджет 500 рублей, кто готов взяться за данный заказ, оставляйте заявки. Спасибо.Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго времени. Нужно перевести лого в вектор. Нужно быстро и недорого.Завершен5 лет назад