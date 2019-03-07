Создать логотип для заборыдлявсех.рф

Логотипы и ЗнакиЗавершен36 заявок291 просмотр
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Нужно придумать логотип для компании, которая производит и продает заборы для дачников. Название заборыдлявсех.рф. Также подобрать цвета, которые можно использовать при создании сайта. 

Логотип должен быть понятным и простым. Возможно в зеленых тонах. 

Максимальный срок исполнения 5 дней. 

5 лет назад
VictoriaKarplyuk
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
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