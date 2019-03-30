Конкурс на разработку логотипа

Розробити логотип для сторінки в Фейсбукі Психологія здоров’я Psychology of health [url=https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F-Psychology-of-health-775762119278858/]https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F-Psychology-of-health-775762119278858/[/url] Бюджет 250 грн Деталі по телефоні
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать логотип для проекта миграстан.
Проект представляет собой портал для трудоустройства,. т.е. база вакансий для мигрантов и их работодателей по регионам.
можно сказать, что миграстан это отдельная страна иностранных работников и место встречи с работодателями.
Делали наброски, см. приложение. Но идеи приветствуются.
Конкурс открыт до 10 марта или до выбора победителя.
Принимайте участие!
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