Конкурс на разработку логотипа

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен42 заявки1473 просмотра
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#1$100

Нужно разработать логотип для проекта миграстан.

Проект представляет собой портал для трудоустройства,. т.е. база вакансий для мигрантов и их работодателей по регионам.

можно сказать, что миграстан это отдельная страна иностранных работников и место встречи с работодателями.

Делали наброски, см. приложение. Но идеи приветствуются.

Конкурс открыт до 10 марта или до выбора победителя.

Принимайте участие!

5 лет назад
pizant
34 годаГрузия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
Победитель конкурса
artyh2016
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
#1
Все отлично, все материалы переданы. Спасибо за участие!
все доступно и понятно
Заявки фрилансеров
artyh2016
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
#1
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