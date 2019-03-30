Конкурс на разработку логотипа

# 1 — $ 100

Нужно разработать логотип для проекта миграстан.

Проект представляет собой портал для трудоустройства,. т.е. база вакансий для мигрантов и их работодателей по регионам.

можно сказать, что миграстан это отдельная страна иностранных работников и место встречи с работодателями.

Делали наброски, см. приложение. Но идеи приветствуются.

Конкурс открыт до 10 марта или до выбора победителя.

Принимайте участие!