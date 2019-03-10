Логотип в svg

Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок347 просмотров
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Нужно наш логотип http://prntscr.com/mra5vu

добавить в конце 24 (получится слитно ВЕТДОКТОР24)

сделать белым в svg для футера http://prntscr.com/mra6ai

и одноцветным для шапки http://prntscr.com/mra6kj

сайт http://test2.akswift.pro/index.html

Оплата - договорная

5 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$5
1 день
WMZ
Антон, великолепно понимает то что хочет увидеть требовательный заказчик 👍. Предоставляет несколько вариантов для оценки и выбора. Будем и дальше сотрудничать.
Рекомендую Володимира, как надёжного и ответственного заказчика. Сотрудничали без предоплаты. После предварительного просмотра наработанного материала Володимир утвердил лого и произвёл быструю оплату согласно оговоренным ранее условиям. Буду рад и в дальнейшем поработать вместе. Спасибо!