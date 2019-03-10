Логотип в svg

Есть утвержденный основной логотип и фирменные цвета. Требуется на основе данного логотипа разработать вариации, более подробно прописано в прикрепленном ТЗ. Так же необходимо к логотипу добавить узоры и элементы (предпочтительно что-то связанное с морем, летом ...