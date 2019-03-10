Логотип в svg

Необходимо красивое оформление логотипа, основываясь на эскизе заказчика. Вам предлагается оформить логотип для команды из 4х экипажей, выступающих в ретро-ралли. Эскиз концепции логотипа прилагается. Победит оформление, наиболее понравившееся членам команды.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно наш логотип http://prntscr.com/mra5vu
добавить в конце 24 (получится слитно ВЕТДОКТОР24)
сделать белым в svg для футера http://prntscr.com/mra6ai
и одноцветным для шапки http://prntscr.com/mra6kj
сайт http://test2.akswift.pro/index.html
Оплата - договорная
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