Оформление логотипа

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка1072 просмотра
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#1$50

Необходимо красивое оформление логотипа, основываясь на эскизе заказчика.

Вам предлагается оформить логотип для команды из 4х экипажей, выступающих в ретро-ралли.

Эскиз концепции логотипа прилагается. Победит оформление, наиболее понравившееся членам команды.

5 лет назад
boris_kostyrko
45 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Победитель конкурса
Kindwolf
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
20 часов назад
5 лет назад
#1
Талантлив. Исполнителен. Терпелив к заморочкам заказчика. В общем самые лучшие рекомендации!
Отличный заказчик, благодарю за конкурс! Все четко и по делу, приятно иметь дело с такими заказчиками как Борис. Оплата получена молниеносно по утверждению! Коллеги рекомендую Бориса к сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
Kindwolf
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
20 часов назад
5 лет назад
#1