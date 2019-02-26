Создание логотипа и буклета А4 2 страницы,мед тематика,требуется

Логотипы и ЗнакиЗакрыт17 заявок205 просмотров
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Создание логотипа и буклета А4 2 страницы,мед тематика,требуется проессиональное оформление.

Вышлите примеры работ.

https://dropmefiles.com/QDTs5 Пример того что нужно.

5 лет назад
q12897
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад