Векторизация логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен3 заявки151 просмотр
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Необходимо векторизовать логотип 

5 лет назад
yakovlev_net
Олег 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Feebon
Илья 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
5 лет назад
$7
1 день
В очередной раз хорошая работа, спасибо огромное!
Был рад снова сотрудничать с Олегом!