Перевод логотипа(знака) в вектор

Добрый день! Нужно отрисовать 2-а логотипа с имеющихся картинок в векторный формат в ч/б цвете и инверсия. В обоих вариантах нужно дорисовать контуры букв по верхним краям. В 1-ом варианте дорисовать букву "I". Логотипы должны ...
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Необходимо перевести логотип (знак) в вектор
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