Перевод логотипа(знака) в вектор

Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки150 просмотров
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Необходимо перевести логотип (знак) в вектор

5 лет назад
yakovlev_net
Олег 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Feebon
Илья 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
5 лет назад
$7
1 день
Спасибо огромное за быструю и качественную работу!
Был рад сотрудничеству!
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