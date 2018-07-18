Разработка корпоративных, имиджевых и продающих сайтов

Мы – небольшая, но амбициозная web-студия, которая готова предложить своим клиентам широкий спектр услуг, связанных с созданием и продвижением сайтов любой сложности, их наполнением и технической поддержкой, разработкой брендинга и нейминга.

Вы можете задаться вопросом относительно того, почему стоит сотрудничать именно с нами, а не с десятками аналогичных студий, ведь по сути услуга одна и та же – создание и продвижение сайтов. Ответ достаточно простой – наш подход к работе немного отличается от подхода других студий, так как не стараемся просто продать услугу, создав сайт за пару недель. Мы стараемся максимально помочь клиенту, проникнуться его идеей, постараться воплотить в реальность самые свежие и инновационные методы.

Мы оказываем услуги комплексно, а не единоразово. Все проекты курируются лично основателем студии.

Схема работы:

1. Брифинг и составление КП:

Личная встреча с клиентом (если клиент проживает в москве и московской области)

﻿Выяснение потребностей и его пожеланий

﻿Заполнение брифа

﻿Анализ задачи, определение сроков по необходимым видам работ

Продумываем структуру сайта

﻿Расчет стоимости и составление КП

Согласование КП

2. Заключение договора и составление ТЗ:

﻿﻿Составление договора и его согласование с клиентом

﻿﻿Выставление счёта по предоплате

Написание ТЗ на необходимые работы

Согласование ТЗ с клиентом

3. Делаем работу:

﻿Выполнение работ по дизайну

﻿Согласование дизайна с клиентом

﻿Выполнение работ по программированию

﻿Наполнение, тестирование, оптимизация

4. Сдаём проект:

﻿Показываем результат работ клиенту

﻿Согласовываем результат работ с Клиентом

﻿Выставление счёта

10:00 - 21:00 МСК

Оплата: ﻿Работаем по предоплате 50%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Безналичный расчет

Сбербанк Online

Яндекс деньги

Mastercard

Почта: [email protected]