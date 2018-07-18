yakovlev_net

Олег yakovlev_net

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка корпоративных, имиджевых и продающих сайтов

Мы – небольшая, но амбициозная web-студия, которая готова предложить своим клиентам широкий спектр услуг, связанных с созданием и продвижением сайтов любой сложности, их наполнением и технической поддержкой, разработкой брендинга и нейминга.

Вы можете задаться вопросом относительно того, почему стоит сотрудничать именно с нами, а не с десятками аналогичных студий, ведь по сути услуга одна и та же – создание и продвижение сайтов. Ответ достаточно простой – наш подход к работе немного отличается от подхода других студий, так как не стараемся просто продать услугу, создав сайт за пару недель. Мы стараемся максимально помочь клиенту, проникнуться его идеей, постараться воплотить в реальность самые свежие и инновационные методы.

Мы оказываем услуги комплексно, а не единоразово. Все проекты курируются лично основателем студии.

Схема работы:

1.  Брифинг и составление КП:

  • Личная встреча с клиентом (если клиент проживает в москве и московской области)
  • ﻿Выяснение потребностей и его пожеланий
  • ﻿Заполнение брифа
  • ﻿Анализ задачи, определение сроков по необходимым видам работ
  • Продумываем структуру сайта
  • ﻿Расчет стоимости и составление КП
  • Согласование КП
2.  Заключение договора и составление ТЗ:

  • ﻿﻿Составление договора и его согласование с клиентом
  • ﻿﻿Выставление счёта по предоплате
  • Написание ТЗ на необходимые работы
  • Согласование ТЗ с клиентом
3.  Делаем работу:

  • ﻿Выполнение работ по дизайну
  • ﻿Согласование дизайна с клиентом
  • ﻿Выполнение работ по программированию
  • ﻿Наполнение, тестирование, оптимизация
4.  Сдаём проект:

  • ﻿Показываем результат работ клиенту
  • ﻿Согласовываем результат работ с Клиентом
  • ﻿Выставление счёта
Время работы студии: ﻿10:00 - 21:00 МСК

Оплата: ﻿Работаем по предоплате 50%. 

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Безналичный расчет
  • Сбербанк Online
  • Яндекс деньги
  • Mastercard
Cайт: yakovlev.net

Почта: [email protected]

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Отзывы заказчиков

antoxa22081987
Антон 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$160
10 баллов
7 лет назад
Доработка сайта
Все сделано профессионально и в срок. В дальнейшем продолжу сотрудничество.
Спасибо за интересный проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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