Мы – небольшая, но амбициозная web-студия, которая готова предложить своим клиентам широкий спектр услуг, связанных с созданием и продвижением сайтов любой сложности, их наполнением и технической поддержкой, разработкой брендинга и нейминга.
Вы можете задаться вопросом относительно того, почему стоит сотрудничать именно с нами, а не с десятками аналогичных студий, ведь по сути услуга одна и та же – создание и продвижение сайтов. Ответ достаточно простой – наш подход к работе немного отличается от подхода других студий, так как не стараемся просто продать услугу, создав сайт за пару недель. Мы стараемся максимально помочь клиенту, проникнуться его идеей, постараться воплотить в реальность самые свежие и инновационные методы.
Мы оказываем услуги комплексно, а не единоразово. Все проекты курируются лично основателем студии.
Схема работы:
1. Брифинг и составление КП:
- Личная встреча с клиентом (если клиент проживает в москве и московской области)
- Выяснение потребностей и его пожеланий
- Заполнение брифа
- Анализ задачи, определение сроков по необходимым видам работ
- Продумываем структуру сайта
- Расчет стоимости и составление КП
- Согласование КП
- Составление договора и его согласование с клиентом
- Выставление счёта по предоплате
- Написание ТЗ на необходимые работы
- Согласование ТЗ с клиентом
- Выполнение работ по дизайну
- Согласование дизайна с клиентом
- Выполнение работ по программированию
- Наполнение, тестирование, оптимизация
- Показываем результат работ клиенту
- Согласовываем результат работ с Клиентом
- Выставление счёта
Оплата: Работаем по предоплате 50%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Безналичный расчет
- Сбербанк Online
- Яндекс деньги
- Mastercard
Почта: [email protected]