Разработка логотипа и фирменного стиля

Логотипы и ЗнакиЗакрыт6 заявок149 просмотров
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Есть утвержденный основной логотип и фирменные цвета. Требуется на основе данного логотипа разработать вариации, более подробно прописано в прикрепленном ТЗ. Так же необходимо к логотипу добавить узоры и элементы (предпочтительно что-то связанное с морем, летом и т.д.), которые впоследствии могут быть использованы на брендовой продукции, типа чашек, блокнотов и т.д и сделать макеты продукции в этом фирменном стиле. Форматы оговариваются отдельно.

5 лет назад
caxapok723
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад