Разработка логотипа и фирменного стиля

Есть утвержденный основной логотип и фирменные цвета. Требуется на основе данного логотипа разработать вариации, более подробно прописано в прикрепленном ТЗ. Так же необходимо к логотипу добавить узоры и элементы (предпочтительно что-то связанное с морем, летом и т.д.), которые впоследствии могут быть использованы на брендовой продукции, типа чашек, блокнотов и т.д и сделать макеты продукции в этом фирменном стиле. Форматы оговариваются отдельно.