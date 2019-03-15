Нужен логотип для стоматологии

Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок147 просмотров
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Требуется логотип для стоматологической клиникиПо данному логотипы будут сделаны визитки фасадная Реклама в похожем стиле и возможно будет логотип висеть на стене объемный внутри клиники. Так же логотип должен быть в таком формате чтоб в последующем можно было использовать для печати буклетов и т.д

5 лет назад
ImamDoc
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
5 лет назад
$35
3 дня
Отличный спец. Работа выполнена на 5/5 Быстро, не дорого и все по делу
Отличный заказчик, был рад сотрудничеству.