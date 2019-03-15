Нужен логотип для стоматологии

Требуется логотип для стоматологической клиникиПо данному логотипы будут сделаны визитки фасадная Реклама в похожем стиле и возможно будет логотип висеть на стене объемный внутри клиники. Так же логотип должен быть в таком формате чтоб в последующем можно было использовать для печати буклетов и т.д