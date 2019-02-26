Нужно красиво оформить логотип

Нужно наш логотип [url=http://prntscr.com/mra5vu]http://prntscr.com/mra5vu [/url]добавить в конце 24 (получится слитно [b]ВЕТДОКТОР24[/b]) сделать белым в svg для футера [url=http://prntscr.com/mra6ai]http://prntscr.com/mra6ai[/url] и одноцветным для шапки [url=http://prntscr.com/mra6kj]http://prntscr.com/mra6kj[/url] сайт [url=http://test2.akswift.pro/index.html]http://test2.akswift.pro/index.html [/url]Оплата - договорная
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть бренд Амарелия.
Ниша: Доставка еды
Нужно поработать с шрифтами, узорами и сделать лого, сброшу пример на Telegram, Viber, E-mail
Напишите мне в любой мессенджер, я сброшу Вам ТЗ.
Предпочтительно тому кто предложит самое интересное решение.
Цена за всю работу
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