Логотип для кофейни

Логотипы и ЗнакиЗакрыт10 заявок226 просмотров
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здравствуйте ) нужно сделать логотип для кофейни и дизайн для листовок 

логотип что то на подобии тех что на картинке

5 лет назад
guest_15513608531946
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$30
3 дня