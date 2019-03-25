Отрисовать векторное лого

Всем доброго времени. Для сайта (блога о 3D моделировании, 3D печати, инженерии) [url=https://www.aion.pro/]www.aion.pro[/url] необходимо создать интерактиный логотип (при наведении на него курсора/указателя он начинает вращаться). Есть идеи и наброски - их нужно красиво оформить в единую картинку ...