Отрисовать векторное лого

Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок291 просмотр
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Нужно отрисовать векторный логотип на основе psd, лого представляет собой набор простых геометрических форм. Достаточно срочно.

5 лет назад
av2678880
Артём 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
CREOLIT
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$8
1 день
Быстро качественно в полном соответствии с пожеланиями, спасибо!
Всё отлично, было приятно работать, рекомендую.
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