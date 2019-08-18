Отрисовать простой логотип в векторе.
Нужен логотип под сайт новый или переделать старый логотип
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен логотип под новый сайт aprice.shop
взамен тот который висит на сайте aprice.shop с текущего сайта aprice72.ru
он есть в формате CDR (в архиве прицепил в заявку).
Необходимо уйти от красного цвета.
допускается: черный, зелёный, синий.
на логотипе точно должна быть надпись Aprice.Shop
Возможно надпись Интернет-магазин Автозапчастей. или магазин запчастей. или Автозапчасти или автозапчасти для авто или просто Авто Запчасти!
допускаю различные вариации.
Результатом принятой работы считается. файл в формате .pnq и в исходних в.cdr или аналог
задача простая. бюджет не большой.
претендентов без цены и сроков не рассматриваю.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/VasyaOnceanu/portfolio/logotipy-i-znaki-7/coco-2221737/]Пример работы [/url]Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется логотип на основе существующего - сделать его с ровными сторонами, в вектроре, чтобы можно было масштабировать не теряя в качестве. Нужны по два варианта - наименование+слоган внизу и справа от изображения на украинском и ...Завершен5 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Приятно снова обратиться к Вашим услугам. Простая задача, нарисовать логотип для видеоигры, всего 2-3 элемента в рисунке, лицо, нора, возможно рука. Ситуация - Неуклюжий афроамериканец провалился в пещеру, в логотипе это отразить в виде - ...Завершен5 лет назад
- $8
Нарисовать несложный логотип (2-3 варианта) + в стиле логотипа оформить листовку (текст и контакты) Работа для новичка, так как бюджет 500 рублей, кто готов взяться за данный заказ, оставляйте заявки. Спасибо.Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго времени. Нужно перевести лого в вектор. Нужно быстро и недорого.Завершен5 лет назад
- $100
Нужно разработать логотип для проекта миграстан. Проект представляет собой портал для трудоустройства,. т.е. база вакансий для мигрантов и их работодателей по регионам. можно сказать, что миграстан это отдельная страна иностранных работников и место встречи с работодателями. Делали наброски, ...Завершен5 лет назад
Розробити логотип для сторінки в Фейсбукі Психологія здоров’я Psychology of health [url=https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F-Psychology-of-health-775762119278858/]https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F-Psychology-of-health-775762119278858/[/url] Бюджет 250 грн Деталі по телефоніЛоготипы и Знаки6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно отрисовать векторный логотип на основе psd, лого представляет собой набор простых геометрических форм. Достаточно срочно.Завершен5 лет назад
- $250
Всем доброго времени. Для сайта (блога о 3D моделировании, 3D печати, инженерии) [url=https://www.aion.pro/]www.aion.pro[/url] необходимо создать интерактиный логотип (при наведении на него курсора/указателя он начинает вращаться). Есть идеи и наброски - их нужно красиво оформить в единую картинку ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт5 лет назад