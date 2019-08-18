Нужен логотип под сайт новый или переделать старый логотип

нужен логотип под новый сайт aprice.shop

взамен тот который висит на сайте aprice.shop с текущего сайта aprice72.ru

он есть в формате CDR (в архиве прицепил в заявку).

Необходимо уйти от красного цвета.

допускается: черный, зелёный, синий.

на логотипе точно должна быть надпись Aprice.Shop

Возможно надпись Интернет-магазин Автозапчастей. или магазин запчастей. или Автозапчасти или автозапчасти для авто или просто Авто Запчасти!

допускаю различные вариации.

Результатом принятой работы считается. файл в формате .pnq и в исходних в.cdr или аналог

задача простая. бюджет не большой.

претендентов без цены и сроков не рассматриваю.