Логотип видеоигры - Афроамериканец провалился в нору

Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок215 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Приятно снова обратиться к Вашим услугам.

Простая задача, нарисовать логотип для видеоигры, всего 2-3 элемента в рисунке, лицо, нора, возможно рука.

Ситуация - Неуклюжий афроамериканец провалился в пещеру, в логотипе это отразить в виде - голова высунутая из норы, а на лице выражение ужаса, гиперболизировать эмоции испуга, довести образ до карикатуры,

Когда начнём, фотографию лица Вам покажу.

5 лет назад
ignat776
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$30
3 дня
Профессионал Часто приходится обращаться к исполнителям, и мой большой страх при работе с фрилансерами по дизайну, это то, что на выходе получится результат, несоответствующий качеству продукта, его просто нельзя будет использовать в проекте. Мне повезло, на этот раз я работал с Сергеем, за скромную цену он сделал логотип соответствующий высокой планке качества, и этим логотипом лично я буду гордится при продвижении нашей видеоигры, достойная работа. Импонирует, как у Сергея хорошо получилось выполнить лого в стиле минимализма.
Доволен сотрудничеством. Конкретное ТЗ, всегда на связи, четкие правки, приятное общение, мгновенная оплата. Однозначно РЕКОМЕНДУЮ!
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