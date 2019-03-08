Логотип видеоигры - Афроамериканец провалился в нору

Профессионал Часто приходится обращаться к исполнителям, и мой большой страх при работе с фрилансерами по дизайну, это то, что на выходе получится результат, несоответствующий качеству продукта, его просто нельзя будет использовать в проекте. Мне повезло, на этот раз я работал с Сергеем, за скромную цену он сделал логотип соответствующий высокой планке качества, и этим логотипом лично я буду гордится при продвижении нашей видеоигры, достойная работа. Импонирует, как у Сергея хорошо получилось выполнить лого в стиле минимализма.