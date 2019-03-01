Логотип + Листовка

Нужно разработать логотип для проекта миграстан. Проект представляет собой портал для трудоустройства,. т.е. база вакансий для мигрантов и их работодателей по регионам. можно сказать, что миграстан это отдельная страна иностранных работников и место встречи с работодателями. Делали наброски, ...