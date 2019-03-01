Логотип + Листовка

$8
Логотипы и ЗнакиЗакрыт22 заявки214 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нарисовать несложный логотип (2-3 варианта) + в стиле логотипа оформить листовку (текст и контакты)

Работа для новичка, так как бюджет 500 рублей, кто готов взяться за данный заказ, оставляйте заявки.

Спасибо.

5 лет назад
semsem2009
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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