Сделать логотип в векторе на основе существующего

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Приятно снова обратиться к Вашим услугам. Простая задача, нарисовать логотип для видеоигры, всего 2-3 элемента в рисунке, лицо, нора, возможно рука. Ситуация - Неуклюжий афроамериканец провалился в пещеру, в логотипе это отразить в виде - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется логотип на основе существующего - сделать его с ровными сторонами, в вектроре, чтобы можно было масштабировать не теряя в качестве. Нужны по два варианта - наименование+слоган внизу и справа от изображения на украинском и русском языках. Шрифт для наименования (aalterna) можно оставить, для слогана возможно подобрать более подходящий. Если видите, как его можно улучшить - может вверху-внизу наименования горизонтальные линии, заменить шрифты, или др., я только за. В общем сделать его профессионально, главное сохранить форму изображения, так как уже давно есть на визитках и узнаваемо клиентами. Само изображение есть в psd.
Пожалуйста, укажите вашу цену и сроки. Спасибо.
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