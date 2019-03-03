Сделать логотип в векторе на основе существующего

Требуется логотип на основе существующего - сделать его с ровными сторонами, в вектроре, чтобы можно было масштабировать не теряя в качестве. Нужны по два варианта - наименование+слоган внизу и справа от изображения на украинском и русском языках. Шрифт для наименования (aalterna) можно оставить, для слогана возможно подобрать более подходящий. Если видите, как его можно улучшить - может вверху-внизу наименования горизонтальные линии, заменить шрифты, или др., я только за. В общем сделать его профессионально, главное сохранить форму изображения, так как уже давно есть на визитках и узнаваемо клиентами. Само изображение есть в psd.

Пожалуйста, укажите вашу цену и сроки. Спасибо.