ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$31
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$80
9 баллов
4 года назад
Наталья справилась с задачей. Заказчик сложный и остался не очень доволен результатом. Работу приняли и отправили на доработку.
Ответный отзыв
Станислав порядочный заказчик. Своевременно выслал оплату, дал четкую задачу. Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
$70
2 балла
4 года назад
3 из 5 логотипов копировали уже существующие только в другом цвете (поиск по гугл-картинкам выдаёт совпадение) один из логотипов был сделан на основе сделанного ранее и имеющегося в портфолио все логотипы были сданы в последнюю минуту оговоренного срока последний из 5 вариантов не представилось возможным довести до вменяемого результата взята предоплата 50% что явно не соответствует проделанной работе
Ответный отзыв
Очень жаль, что Алексею так и не получилось угодить. Заказчик довольно строгий и требовательный, а требования явно слишком завышены. 1. По поводу копирования логотипов и выдачу гуглом совпадений по поиску похожих лого - ложь. Перед сдачей вариантов я проверяла таким образом нет ли таких же логотипов, совпадений 0. Заказчиком были скинуты ссылки на сайты, где были похожие логотипы (тематика почти сходится с тематикой заказчика), но они были только похожи. Плагиатом такое назвать никак нельзя. Пример: известная украинская почтовая компания Новая почта и бренда Heliradio. Очень похожи, однако это не является плагиатом. К сожалению, в современном мире мы обречены на то, чтобы быть на кого-то где-то когда-то похожим. Это неизбежно. 2. По поводу одного из вариантов который был сделан на основе логотипа лежащего у меня в портфолио - не понятно почему заказчик посчитал это каким-то плохим решением с моей стороны, ведь как я и сказала ему, тот логотип не был продан. Он является моей интеллектуальной собственностью которую я могу продавать. И это не является чем-то запрещенным и не законным. И я понимаю, если бы я должна была предоставить всего 1 вариант лого и за 7 дней работы я показываю этот один вариант, который почти идентичен тому, что у меня уже есть в портфолио. Тогда да, было бы очень не красиво. Но этот вариант был лишь дополнительным и помимо него были предоставлены другие, свежие. 3. Ну по поводу сроков: я указала срок - я сдала работу в этот срок и не позже. Заказчика это не устроило. Ну это уже смешно) 4. Была взята предоплата 50%, потому что я ценю свое время и труд. Заказчик явно не ценит чужого времени и труда, раз был упрёк по этому поводу. 5. Все мои варианты соответствовали требованиям заказчика указанным в брифе. Были указаны четкие образы которые нужно использовать в лого, соответственно это рамки в которые я была загнана. Но я использовала все образы и сделала гармоничные качественные варианты лого. Итог: не то. Вывод: Заказчик не объективно оценивает работу, слишком строг и требователен, явно сам не знает чего хочет. Считает многие вещи неправильными, хотя они такими не являются (аргументы и факты выше). За несколько лет работы - это единственный заказчик из более двухсот, с которыми мне довелось работать, которому не получилось угодить. Ну ничего, и такое бывает) В любом случае удачи вам в поисках подходящего вам дизайнера, удачи в создании логотипа который вам подойдёт, и не будьте так строги и предвзяты)
$70
10 баллов
4 года назад
Очень интересные идеи и быстрая работа. Будем работать!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект. Всё прошло хорошо, сотрудничеством довольна. Рекомендую данного заказчика!
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8 отзывов
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