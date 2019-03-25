Разработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок275 просмотров
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Разработать логотип для интернет-магазина.

5 лет назад
monstr1k
Сергей 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
5 лет назад
$66
2 дня
WMZ
Все супер! Спасибо.
Сергей, спасибо за плодотворное сотрудничество!