Придумать логотип к сайту

Логотипы и ЗнакиЗавершен38 заявок295 просмотров
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Добрый день. Необходимо придумать логотип к сайту (https://www.semestr.online).

Форматы: png, gif.

150x150, 300x300 и favicon.ico

5 лет назад
semestr
Андрей 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$30
3 дня
Спасибо за работу. Обращусь еще.
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