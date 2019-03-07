Доброго дня. Нужно нарисовать логотип для нашего будущего проекта под названием basiscrm com. Это CRM система.Система премиум класса. Продающий сайт будет позже, простота креативность приветствуется. Слоган - BasisCRM - основа Вашего успеха Выслушаем предложения дизайнеров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Необходимо придумать логотип к сайту (https://www.semestr.online).
Форматы: png, gif.
150x150, 300x300 и favicon.ico
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно придумать логотип для компании, которая производит и продает заборы для дачников. Название заборыдлявсех.рф. Также подобрать цвета, которые можно использовать при создании сайта. Логотип должен быть понятным и простым. Возможно в зеленых тонах. Максимальный срок исполнения 5 ...Завершен5 лет назад
Требуется адаптировать логотип для английского языка. Нужно подобрать шрифт и написать iFlexЛоготипы и Знаки25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужно нарисовать логотип для сайта.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт5 лет назад
нужен логотип под новый сайт aprice.shop взамен тот который висит на сайте aprice.shop с текущего сайта aprice72.ru он есть в формате CDR (в архиве прицепил в заявку). Необходимо уйти от красного цвета. допускается: черный, зелёный, синий. на логотипе точно должна ...Завершен4 года назад
Отрисовать простой логотип в векторе.Завершен5 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/VasyaOnceanu/portfolio/logotipy-i-znaki-7/coco-2221737/]Пример работы [/url]Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется логотип на основе существующего - сделать его с ровными сторонами, в вектроре, чтобы можно было масштабировать не теряя в качестве. Нужны по два варианта - наименование+слоган внизу и справа от изображения на украинском и ...Завершен5 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Приятно снова обратиться к Вашим услугам. Простая задача, нарисовать логотип для видеоигры, всего 2-3 элемента в рисунке, лицо, нора, возможно рука. Ситуация - Неуклюжий афроамериканец провалился в пещеру, в логотипе это отразить в виде - ...Завершен5 лет назад
- $8
Нарисовать несложный логотип (2-3 варианта) + в стиле логотипа оформить листовку (текст и контакты) Работа для новичка, так как бюджет 500 рублей, кто готов взяться за данный заказ, оставляйте заявки. Спасибо.Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт5 лет назад