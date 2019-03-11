Повторить логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок193 просмотра
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Нужно повторить логотип - конечный результат png

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5 лет назад
Melnychuk
Роман 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Victory7773
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
5 лет назад
$2
1 день
WMZ
Рекомендую
Хороший заказчик. На связи, терпеливый и вежливый. Была рада поработать!