Нужно придумать логотип для компании, которая производит и продает заборы для дачников. Название заборыдлявсех.рф. Также подобрать цвета, которые можно использовать при создании сайта. Логотип должен быть понятным и простым. Возможно в зеленых тонах. Максимальный срок исполнения 5 ...