Доброго дня. Нужно нарисовать логотип для нашего будущего проекта под названием basiscrm com. Это CRM система.Система премиум класса. Продающий сайт будет позже, простота креативность приветствуется. Слоган - BasisCRM - основа Вашего успеха Выслушаем предложения дизайнеров.
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Разработать логотип, Визитки, дизайн пакетов для магазина подарков
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