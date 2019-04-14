Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен51 заявка330 просмотров
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Разработать логотип, Визитки, дизайн пакетов для магазина подарков 

5 лет назад
guest_15517146909639
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 дней назад
5 лет назад
$50
5 дней
WMZ
Отличная работа, выполнена в срок, все пожелания учтены. Обязательно будем обращаться ещё
Отличный заказчик - знает чего хочет, оплата моментально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!