Предприятие с 2005 года занимается узкопрофильным бизнесом: ремонтом линейки фронтальных погрузчиков марки "Амкодор".

Существует сайт, который несмотря на свой "устаревший" вид занимает лидирующие позиции в выдаче.

Конкуренты не дремлют, да и время требует перемен...обновление было решено начать с создания логотипа(раньше он представлял собой контурное изображение погрузчика и использовалось исключительно на счетах предприятия).

По замыслу лого должно задать стилистику и настроение будущего сайта и прочих рекламных материалов.

Обязательные требования к логотипу:

1. Предприятие имеет узкий профиль и он четко должен его отражать. Необходимо создать "визуальный якорь". Из графической части должно быть понятно что речь идет именно о фронтальных погрузчиках Амкодор( изображения прилагаются).

2. У предприятия достаточно сложное название, но оно точно раскрывает род деятельности ООО "Экспорт-Ремонт-Сервис". Мы экспортируем запчасти, ремонтируем агрегаты и узлы, и предоставляем комплексный сервис по обслуживанию данной техники. Эти три слова должны присутствовать в текстовой части логотипа.

Шрифтовые и цветовые решения оставляем на усмотрение дизайнера, его опыт и видение.

Естественно, хотим что бы исходные идеи, как и финальное решение было обоюдно и согласовано :)

Дополнительную информацию предоставим, ответим на любые вопросы.

Ищем креативного и, главное, ответственного исполнителя!

P/S

Халтурщиков просьба не беспокоить! (уже есть негативный опыт)