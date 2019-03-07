Создать логотип на основе имеющегося

Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок217 просмотров
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Нужно создать нормальный логотип на основе имеющегося. Формат должен подходить для размещения на банере (на выставке). Из пожеланий, чуть увеличить название компании (чтобы было видно Новафиш) и может быть подобрать фон

5 лет назад
allekso
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
CREOLIT
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$8
1 день
Отличная работы, сотрудничеством очень доволен. По изготовлению логотипа обращусь еще раз обязательно
Очень доволен сотрудничеством, рекомендую всем.
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