Создать логотип на основе имеющегося

Требуется создать логотип для компании, которая занимается изготовлением металлических изделий. Конкретных пожеланий нет. Важно, чтобы дизайнер имел хороший бриф.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать нормальный логотип на основе имеющегося. Формат должен подходить для размещения на банере (на выставке). Из пожеланий, чуть увеличить название компании (чтобы было видно Новафиш) и может быть подобрать фон
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