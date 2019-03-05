Доработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки306 просмотров
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Всем добрый день!

Нужно как то доработать логотип либо придумать новый

Логотип автосервиса

5 лет назад
kospi
Петр 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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