Сделать лого в векторе

$2
Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок230 просмотров
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Есть два простых текстовых готовых лого в фотошопе, нужно сохранить/переделать в векторе их

5 лет назад
vinart
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Green_eyed77
Димаш 
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
$20
1 день
Отличная и оперативная работа, без лишних вопросов, качество на высоте. Чувствуется профессионализм и серьезный подход к делу, рекомендую!
Было приятно иметь дело, рекомендую к сотрудничеству!
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