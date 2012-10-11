Создать логотип для сайта обзоров товаров

Здравствуйте.

Нужен логотип для сайта, который посвящен обзору товаров, начиная от мелкой электроники и заканчивая автомбилями.

Требования к логотипу:

1) Размер 170х225

2) Должен быть выполнен в желтых тонах

3) С низу логотипа должно быть написано Goods Researchers

4) На логотипе долно быть нарисованы следующие товары, моб. телефон, пылесос, ноутбук, может быть еще какае-то лупа.

Пример голотипа находится в прикрепленном файле, ваш логотип должен быть выполнен в таком же стиле.