Создать логотип для сайта обзоров товаров

$50
  1. Биржа фриланса
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Завершен31 заявка351 просмотр

Здравствуйте.

Нужен логотип для сайта, который посвящен обзору товаров, начиная от мелкой электроники и заканчивая автомбилями.

Требования к логотипу:

1) Размер 170х225

2) Должен быть выполнен в желтых тонах

3) С низу логотипа должно быть написано Goods Researchers

4) На логотипе долно быть нарисованы следующие товары, моб. телефон, пылесос, ноутбук, может быть еще какае-то лупа.

Пример голотипа находится в прикрепленном файле, ваш логотип должен быть выполнен в таком же стиле.

13 лет назад
pr0n1x
40 лет
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rigidus
Денис 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Задание выполнено очень быстро, качественно, а главное именно то, что нужно было.
Владимир - хороший заказчик. ТЗ поставлено чётко, дополнительных требований, выходящих за рамки первоначального ТЗ, не было. Оплата сразу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Rigidus
Денис 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад