Приватный проект для Буркацкого А. (hollander74)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка128 просмотров

Создать рекламный логотип, который будет наклеиваться на коробки с товаром, что то похожее на рекламный стикер

13 лет назад
Krapan
Андрей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Андрей в очередной раз не подвел, творческая фантазия этого человека с первого раза попадает в цель, всегда прислушивается к заказчику и постоянно на связи, за переделку после сдачи проекта денег не взял, большой респект, рекомендую к сотрудничеству
Сотрудничество с Андреем приносит не только материальное но и моральное удовлетворение.Доступно и терпеливо может объяснить,что хочет в конечном результате.Рекомендую как надежного, порядочного и приятного в общении человека!

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад