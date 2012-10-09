Создать логотип

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Закрыт44 заявки299 просмотров

Добрый день всем

Мне нужен логотип для интернет магазина продающий косметику

Сайт будит в нежных розовых тонах

размер 192 на 29 пикс

Названия будит Beauty Avenu

аудитория само собой ясно что женщины поэтому нужно что то нежное красивое с загагульками какими нибудь

13 лет назад
anna2010
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров