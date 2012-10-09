Персонально для Андрея Буркацкого (hollander74)

Несмотря на то что проект был сложным - работалось над ним легко так как заказчик доступно и терпеливо объяснял что нужно делать. Всегда был на связи и отвечал на все вопросы. Полностью выполнил все обязательства со своей стороны. Рекомендую как надежного, порядочного и приятного в общении человека!