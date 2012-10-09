Персонально для Андрея Буркацкого (hollander74)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки151 просмотр

Два логотипа, строительная тематика.

13 лет назад
tyre_reklama
46 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
На этот раз выдался сложный заказ по разработке логотипа. Но он несмотря ни на что справился. Только положительные эмоции по поводу работы с этим человеком.
Несмотря на то что проект был сложным - работалось над ним легко так как заказчик доступно и терпеливо объяснял что нужно делать. Всегда был на связи и отвечал на все вопросы. Полностью выполнил все обязательства со своей стороны. Рекомендую как надежного, порядочного и приятного в общении человека!

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад