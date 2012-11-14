Логотип для интернет-магазина

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок1925 просмотров
#1$90

Интернет магазин называется - Omnibus.

Для него нужно разработать классный логотип.

Интернет магазин - продает практически все. От бытовой техники, ноутбуков, компьютеров и до строительных материалов, велосипедов, душевых кабин и т.п. Практически все, кроме продуктов питания.

Логотип - идея следующая, земной шар, состоящий из силуэтов различных предметов,

холодильник, ноутбук, утюг, велосипед, вентилятор, кран, все что угодно...

Пример:

http://stripeberry.com/media/blogs/logo_trends_2010_6.jpg

13 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
#1
Как всегда все на высоте.
Приятное сотрудничество, своевременная оплата. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
#1