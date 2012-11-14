Логотип для интернет-магазина

# 1 — $ 90

Интернет магазин называется - Omnibus.

Для него нужно разработать классный логотип.

Интернет магазин - продает практически все. От бытовой техники, ноутбуков, компьютеров и до строительных материалов, велосипедов, душевых кабин и т.п. Практически все, кроме продуктов питания.

Логотип - идея следующая, земной шар, состоящий из силуэтов различных предметов,

холодильник, ноутбук, утюг, велосипед, вентилятор, кран, все что угодно...

Пример:

http://stripeberry.com/media/blogs/logo_trends_2010_6.jpg