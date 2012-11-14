Логотип для компании, создающей бижутерию, аксессуары и ювелирные украшения. Компания называется по имени главного дизайнера Маруся Де Кунст Ключевые слова для ориентира • утонченный вкус • шик • оригинальность ...
Логотип для интернет-магазина
Интернет магазин называется - Omnibus.
Для него нужно разработать классный логотип.
Интернет магазин - продает практически все. От бытовой техники, ноутбуков, компьютеров и до строительных материалов, велосипедов, душевых кабин и т.п. Практически все, кроме продуктов питания.
Логотип - идея следующая, земной шар, состоящий из силуэтов различных предметов,
холодильник, ноутбук, утюг, велосипед, вентилятор, кран, все что угодно...
Пример:
Победитель конкурса
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