Логотип для мероприятия Инфотусовка

Полностью удовлетворен сотрудничеством с Евгенией. Быстро подхватила основную идею мероприятия, и через сутки у нас уже был макет. Еще немного поколдовали - и вот уже финальный вид логотипа для нашего мероприятия. Отлично. Мы довольны, как работой, так и общением :) Будем обращаться еще.