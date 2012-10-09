1. Нужен логотип для службы такси 063. 2. Основные эмоции: точность, надежность, быстрота. 3. Допускается использование элементов, ассоциируемых со службой такси. 4. Цвета - по усмотрению дизайнера. 5. Логотип должен быть ...
Логотип для мероприятия Инфотусовка
Сделать логотип для мероприятия ИНФОТУСОВКА - живых встреч интернет-предпринимателей.
Выбранный исполнитель
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