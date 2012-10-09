Логотип для мероприятия Инфотусовка

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Завершен7 заявок192 просмотра

Сделать логотип для мероприятия ИНФОТУСОВКА - живых встреч интернет-предпринимателей.

13 лет назад
belart84
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Полностью удовлетворен сотрудничеством с Евгенией. Быстро подхватила основную идею мероприятия, и через сутки у нас уже был макет. Еще немного поколдовали - и вот уже финальный вид логотипа для нашего мероприятия. Отлично. Мы довольны, как работой, так и общением :) Будем обращаться еще.
Работа с Артемом оставила приятное впечатление. Приятно, когда заказчик ясно излагает, что он хочет получить, и совсем не указывает дизайнеру, как это сделать :) Результат в этом случае устраивает обе стороны, что и получилось у нас Желаю успехов и надеюсь на даоьнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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