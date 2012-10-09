Добропорядочный и благодарный заказчик :)

Пару лет сотрудничаю с различными специалистами - дизайнерами, переводчиками, программистами. Всегда есть интересные задания для различных проектов. Занимаюсь интернет-бизнесом с 2004 года.

Всегда на позитиве ;) Сейчас живу в Индонезии.

Удобные варианты взаиморасчетов: вебмани, яндекс, карта VISA/Mastercard.