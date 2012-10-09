belart84

Артем Беляйкин belart84

 
39 летИндонезия/Кута
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Добропорядочный и благодарный заказчик :)

Пару лет сотрудничаю с различными специалистами - дизайнерами, переводчиками, программистами. Всегда есть интересные задания для различных проектов. Занимаюсь интернет-бизнесом с 2004 года.

Всегда на позитиве ;) Сейчас живу в Индонезии.

Удобные варианты взаиморасчетов: вебмани, яндекс, карта VISA/Mastercard.

  • Наполнить контентом Instagram-аккаунты

    $60

    Всем привет! Ищем человека для наполнения контентом 3-х аккаунтов Instagram в течение 30 дней. Работа очень простая, но ее необходимо выполнять каждый день — постить 6–10 фотографий и текст к ним (все подготовлено в удобном виде, только ...

    Социальные сети (SMM и SMO)36 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Найти 30 сайтов и контакты администраторов

    $11

    Всем привет! Необходимо найти 30 русскоязычных сайтов эротического содержания 18+ с условиями: 1. На сайте есть раздел видео; 2. Видео можно добавить самому, либо связаться для этого с администраторами; 3. Есть контакты администраторов. В результате прислать список таких сайтов и ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Промониторить поиск ВКонтакте

    $50

    Необходимо воспользовавшись стандартным поиском ВКонтакте по новостям собрать 1'000 ID-пользователей-мужчин, которые за последнее время разместили у себя на стенке какую-либо запись, где присутствует имя и фамилия "Федор Емельяненко" (цитаты, размещение видеоролика). Нужны только ID пользователей-мужчин. Их ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обложка на 3D-изображение книги (5 штук)

    $50

    Есть обложка для книги в jpg. Необходимо «натянуть» ее на 5 3D-изображений книги (PSD). Работы на 5 минут. Буду обращаться периодически, иногда с более дорогими заказами. Сделать надо быстро.

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть обложку на 3D-изображения книг

    $15

    Всем привет! Есть jpg-изображение (обложка для книги). Нужно "натянуть" его на 5 видов 3D-изображений (файлы в формате PSD). А также каждый из 5 вариантов сделать в 4 размерах: - оригинал; - по ширине 500; - по ширине 300; - по ширине ...

    HTMLPhotoshop
    Обработка фотографий9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарезать иконки

    $50

    Всем привет и с прошедшими праздниками! ;) Есть 47 jpg-файлов, в них различные иконки, т.е. как бы коллаж, на белом фоне. Вот скрин: http://foodic.ru/icons.jpg Нужно: Вырезать по одной икноке и сохранить в 4-х форматах: 1. Оригинальный размер; 2. 500 pix по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать шаблон электронной книги по кулинарии

    $250

    Всем привет! Необходимо подготовить шаблон электронной книги по кулинарии. Так, чтобы мы без проблем в дальнейшем могли сами вносить любые изменения. Верстка обязательна в OpenOffice, не InDesign. Страниц: 10-15 будет. Есть платная подписка на depositphotos, так что графику всю ...

    InDesign
    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение с картинками

    Всем привет! Нужен толковый, грамотный и ответственный программист для создания сначала одного, а потом еще нескольких подобных мини-веб-сервисов. Вот ссылка на проект, которому надо сделать подобие, только в другой нише: Atkritka точка com. Блок регистрации кодить не требуется, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется помощник в службу поддержки

    $100

    Проект по реселлинг-бизнесу в Интернете. Работа не пыльная, будет отнимать в общей сложности минут 20-30 в день. Но требуется отвечать в течение дня, а не разом в какое-то время, т.е. оперативно реагировать. Поэтому доступ к ...

    Служба поддержки13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер для создания обложек для электронных книг

    $50

    Приветствую всех! В команду для постоянного сотрудничества требуется талантливый дизайнер с отменным чувством прекрасного для создания обложек для электронных книг. Это в первую очередь, здесь сразу есть несколько заданий. Цена обложки - 1000 рублей. Также нужны будут ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
girlaloud
Татьяна 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Промониторить поиск ВКонтакте
Спасибо за сотрудничество и оперативную оплату!
Отлично справилась с заданием! Спасибо!
Ответный отзыв
7onof
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
91 отзыв(-2)
$2
10 баллов
10 лет назад
Натянуть обложку на 3D-изображение книги (5 штук)
Артем - отличный заказчик! Четкое ТЗ и очень быстрая оплата. Жаль что не долго работали. Всем рекомендую!
Сергей справился с заданием на 10 баллов! Быстро, четко, и еще с инициативой доработки уже того, что у меня было. Доволен сотрудничеством на все 100%.
Ответный отзыв
HelloGoodbye
Кирилл 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Нарезать иконки
Отличный заказчик! Буду рад дальнейшему сотрудничеству. 10 баллов
Надо было нарезать большое количество иконок и сделать их в нескольких размерах. Кирилл справился с работой на все 100%, супер. И очень быстро! Спасибо.
Ответный отзыв
Smo_lina
Евгения 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Логотип для мероприятия Инфотусовка
Работа с Артемом оставила приятное впечатление. Приятно, когда заказчик ясно излагает, что он хочет получить, и совсем не указывает дизайнеру, как это сделать :) Результат в этом случае устраивает обе стороны, что и получилось у нас Желаю успехов и надеюсь на даоьнейшее сотрудничество!
Полностью удовлетворен сотрудничеством с Евгенией. Быстро подхватила основную идею мероприятия, и через сутки у нас уже был макет. Еще немного поколдовали - и вот уже финальный вид логотипа для нашего мероприятия. Отлично. Мы довольны, как работой, так и общением :) Будем обращаться еще.
Ответный отзыв