Всем привет! Ищем человека для наполнения контентом 3-х аккаунтов Instagram в течение 30 дней. Работа очень простая, но ее необходимо выполнять каждый день — постить 6–10 фотографий и текст к ним (все подготовлено в удобном виде, только ...
Пару лет сотрудничаю с различными специалистами - дизайнерами, переводчиками, программистами. Всегда есть интересные задания для различных проектов. Занимаюсь интернет-бизнесом с 2004 года.
Всегда на позитиве ;) Сейчас живу в Индонезии.
Удобные варианты взаиморасчетов: вебмани, яндекс, карта VISA/Mastercard.
- $60Социальные сети (SMM и SMO)36 заявокЗакрыт8 лет назад
- $11
Всем привет! Необходимо найти 30 русскоязычных сайтов эротического содержания 18+ с условиями: 1. На сайте есть раздел видео; 2. Видео можно добавить самому, либо связаться для этого с администраторами; 3. Есть контакты администраторов. В результате прислать список таких сайтов и ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо воспользовавшись стандартным поиском ВКонтакте по новостям собрать 1'000 ID-пользователей-мужчин, которые за последнее время разместили у себя на стенке какую-либо запись, где присутствует имя и фамилия "Федор Емельяненко" (цитаты, размещение видеоролика). Нужны только ID пользователей-мужчин. Их ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Натянуть обложку на 3D-изображения книг, 5 шт.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Есть обложка для книги в jpg. Необходимо «натянуть» ее на 5 3D-изображений книги (PSD). Работы на 5 минут. Буду обращаться периодически, иногда с более дорогими заказами. Сделать надо быстро.3D-графика9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть обложка для книги в jpg. Необходимо "натянуть" ее на 5 3D-изображений книги (PSD). Работы на 5 минут.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Всем привет! Есть jpg-изображение (обложка для книги). Нужно "натянуть" его на 5 видов 3D-изображений (файлы в формате PSD). А также каждый из 5 вариантов сделать в 4 размерах: - оригинал; - по ширине 500; - по ширине 300; - по ширине ...Обработка фотографий9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Всем привет и с прошедшими праздниками! ;) Есть 47 jpg-файлов, в них различные иконки, т.е. как бы коллаж, на белом фоне. Вот скрин: http://foodic.ru/icons.jpg Нужно: Вырезать по одной икноке и сохранить в 4-х форматах: 1. Оригинальный размер; 2. 500 pix по ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Всем привет! Необходимо подготовить шаблон электронной книги по кулинарии. Так, чтобы мы без проблем в дальнейшем могли сами вносить любые изменения. Верстка обязательна в OpenOffice, не InDesign. Страниц: 10-15 будет. Есть платная подписка на depositphotos, так что графику всю ...Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет! Нужен толковый, грамотный и ответственный программист для создания сначала одного, а потом еще нескольких подобных мини-веб-сервисов. Вот ссылка на проект, которому надо сделать подобие, только в другой нише: Atkritka точка com. Блок регистрации кодить не требуется, ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $100
Проект по реселлинг-бизнесу в Интернете. Работа не пыльная, будет отнимать в общей сложности минут 20-30 в день. Но требуется отвечать в течение дня, а не разом в какое-то время, т.е. оперативно реагировать. Поэтому доступ к ...Служба поддержки13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Приветствую всех! В команду для постоянного сотрудничества требуется талантливый дизайнер с отменным чувством прекрасного для создания обложек для электронных книг. Это в первую очередь, здесь сразу есть несколько заданий. Цена обложки - 1000 рублей. Также нужны будут ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать логотип для мероприятия ИНФОТУСОВКА - живых встреч интернет-предпринимателей.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад